سعر Trade Bionic (ONIC)
سعر Trade Bionic (ONIC) المباشر لليوم هو USD 0.00474161. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ONIC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Trade Bionic الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 118.24
- تغيير سعر Trade Bionic خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Trade Bionic مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Trade Bionic مقابل USD هو $ -0.0017530267 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Trade Bionic مقابل USD هو $ -0.0017834840 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Trade Bionic مقابل USD هو $ -0.003518588930252954 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0017530267
|-36.97%
|60 يوم
|$ -0.0017834840
|-37.61%
|90 يوم
|$ -0.003518588930252954
|-42.59%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Trade Bionic: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-12.80%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Trade Bionic is a new way to invest, trade and earn, utilising economic & behavioural theories to diversify and mitigate any one point of failure. This maximises the potential for success and ensures greater profitability.
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