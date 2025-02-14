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سعر Trade Bionic (ONIC) المباشر لليوم هو USD 0.00474161 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ONIC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Trade Bionic الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 118.24 - تغيير سعر Trade Bionic خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Trade Bionic (ONIC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Trade Bionic مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Trade Bionic مقابل USD هو $ -0.0017530267 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Trade Bionic مقابل USD هو $ -0.0017834840 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Trade Bionic مقابل USD هو $ -0.003518588930252954 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0017530267 -36.97% 60 يوم $ -0.0017834840 -37.61% 90 يوم $ -0.003518588930252954 -42.59%

تحليل سعر Trade Bionic (ONIC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Trade Bionic: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.06243$ 0.06243 $ 0.06243 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -12.80%

معلومات سوق Trade Bionic (ONIC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: