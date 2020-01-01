توكنوميكس Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) This project, facilitated by Tradable.xyz on ZKsync Era, tokenizes the North America Rent Financing Platform Senior Secured Term Notes issued by Victory Park Capital Advisors. This initiative focuses on a flexible rent financing platform with significant equity raised, forming part of Tradable’s $1.7 billion in tokenized private credit assets. It provides institutional-grade private credit exposure with targeted yields of 8-15.5%. Tradable integrates traditional and decentralized finance, employing smart contracts for AML/KYC compliance to ensure regulatory standards. The platform enhances liquidity and investor access to the $1.4 trillion RWA private credit market, streamlining asset management and due diligence via a user-friendly interface. By leveraging ZKsync’s scalable and secure infrastructure, the project connects existing financial systems to blockchain, enabling broader participation in high-quality rent financing credit investments. الموقع الرسمي: https://www.tradable.xyz/ اشتر PC0000031 الآن!

توكنوميكس Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 189.50M $ 189.50M $ 189.50M إجمالي العرض: $ 189.50M $ 189.50M $ 189.50M العرض المتداول: $ 189.50M $ 189.50M $ 189.50M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 189.50M $ 189.50M $ 189.50M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 189,500,000 $ 189,500,000 $ 189,500,000 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 السعر الحالي: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 معرفة المزيد عن سعر Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031)

توكنوميكس Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PC0000031 التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PC0000031 التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PC0000031، استكشف السعر المباشر لتوكن PC0000031!

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