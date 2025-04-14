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سعر TracyAI by Virtuals (TRACY) المباشر لليوم هو USD 0.00218935 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.40M . يتم تحديث سعر TRACY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق TracyAI by Virtuals الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر TracyAI by Virtuals خلال اليوم هو -12.57% - لديه عرض متداول بقيمة USD 639.32M

أداء سعر TracyAI by Virtuals (TRACY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر TracyAI by Virtuals مقابل USD هو $ -0.000314926233342757 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر TracyAI by Virtuals مقابل USD هو $ -0.0008486051 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر TracyAI by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر TracyAI by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000314926233342757 -12.57% 30 يوم $ -0.0008486051 -38.76% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر TracyAI by Virtuals (TRACY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر TracyAI by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00217234$ 0.00217234 $ 0.00217234 24 ساعة مرتفع $ 0.00251411$ 0.00251411 $ 0.00251411 عالية طوال الوقت $ 0.01783344$ 0.01783344 $ 0.01783344 تغير السعر (1 ساعة) -0.09% تغير السعر (1يوم) -12.57% تغير السعر (7 أيام) +21.17%

معلومات سوق TracyAI by Virtuals (TRACY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: