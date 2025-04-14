سعر TracyAI by Virtuals (TRACY)
سعر TracyAI by Virtuals (TRACY) المباشر لليوم هو USD 0.00218935. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.40M. يتم تحديث سعر TRACY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TracyAI by Virtuals الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر TracyAI by Virtuals خلال اليوم هو -12.57%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 639.32M
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خلال اليوم، كان سعر TracyAI by Virtuals مقابل USD هو $ -0.000314926233342757 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TracyAI by Virtuals مقابل USD هو $ -0.0008486051 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TracyAI by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TracyAI by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000314926233342757
|-12.57%
|30 يوم
|$ -0.0008486051
|-38.76%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر TracyAI by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.09%
-12.57%
+21.17%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
TracyAI is an advanced artificial intelligence platform that transforms sports analytics and commentary, developed under the leadership of NBA Champion Tristan Thompson and successfully showcased at NBA All-Star Weekend 2025 to over 450 industry leaders including NBA executives, All-Star Darius Garland, and ESPN's Malika Andrews. The platform's rollout includes three distinct products: a free Twitter bot for basic analytics, a token-gated Terminal for advanced analysis, and a groundbreaking 3D sports commentary model. At its core, TracyAI consists of two primary components: a sophisticated 3D sports commentary system and a comprehensive analytics platform. The commentary system provides real-time, interactive analysis during live games, supporting multiple languages and enabling personalized insights for users across different social media platforms. The analytics platform processes extensive NBA statistical data, delivering real-time analysis of both individual and team performance that was previously only available to professional teams and analysts. Built on the Virtuals Protocol ecosystem and utilizing the G.A.M.E. framework, TracyAI integrates seamlessly with professional sports data analytics systems and major broadcasting networks, including ESPN. The platform is supported by a team of experienced AI engineers and developers from leading tech companies, working alongside NBA data analytics professionals to ensure enterprise-grade quality and reliability. Through this comprehensive system, TracyAI bridges the gap between professional-level sports analysis and public accessibility, creating a new standard for sports engagement and understanding.
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