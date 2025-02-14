سعر Tracker AI (TRACK)
سعر Tracker AI (TRACK) المباشر لليوم هو USD 0.0042351. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر TRACK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Tracker AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.07K
- تغيير سعر Tracker AI خلال اليوم هو -17.61%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Tracker AI مقابل USD هو $ -0.000905676624266174 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Tracker AI مقابل USD هو $ -0.0024851939 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Tracker AI مقابل USD هو $ -0.0031328893 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Tracker AI مقابل USD هو $ +0.000059595019262444 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000905676624266174
|-17.61%
|30 يوم
|$ -0.0024851939
|-58.68%
|60 يوم
|$ -0.0031328893
|-73.97%
|90 يوم
|$ +0.000059595019262444
|+1.43%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Tracker AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.04%
-17.61%
-18.24%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Tracker AI is the ultimate multi-chain portfolio tracking solution. Simply paste your wallet address into the Telegram bot, and you'll instantly access all the tokens within your wallet. The days of wondering which wallet holds which token are behind us. Tracker AI displays all your tokens and their respective values. Moreover, this integrated AI tracker assists in monitoring the performance of coins in your portfolio, offering recommendations on when to capitalize on profits or mitigate losses.
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