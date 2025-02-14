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سعر Tracker AI (TRACK) المباشر لليوم هو USD 0.0042351 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر TRACK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Tracker AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.07K - تغيير سعر Tracker AI خلال اليوم هو -17.61% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Tracker AI (TRACK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Tracker AI مقابل USD هو $ -0.000905676624266174 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Tracker AI مقابل USD هو $ -0.0024851939 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Tracker AI مقابل USD هو $ -0.0031328893 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Tracker AI مقابل USD هو $ +0.000059595019262444 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000905676624266174 -17.61% 30 يوم $ -0.0024851939 -58.68% 60 يوم $ -0.0031328893 -73.97% 90 يوم $ +0.000059595019262444 +1.43%

تحليل سعر Tracker AI (TRACK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Tracker AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00403927$ 0.00403927 $ 0.00403927 24 ساعة مرتفع $ 0.00516006$ 0.00516006 $ 0.00516006 عالية طوال الوقت $ 0.01967727$ 0.01967727 $ 0.01967727 تغير السعر (1 ساعة) -0.04% تغير السعر (1يوم) -17.61% تغير السعر (7 أيام) -18.24%

معلومات سوق Tracker AI (TRACK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: