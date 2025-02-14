سعر Track The Funds Bot (TTF)
سعر Track The Funds Bot (TTF) المباشر لليوم هو USD 0.00161046. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر TTF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Track The Funds Bot الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 150.90
- تغيير سعر Track The Funds Bot خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر TTF مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر TTF.
خلال اليوم، كان سعر Track The Funds Bot مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Track The Funds Bot مقابل USD هو $ -0.0009708384 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Track The Funds Bot مقابل USD هو $ -0.0012156508 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Track The Funds Bot مقابل USD هو $ -0.005543169156043607 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0009708384
|-60.28%
|60 يوم
|$ -0.0012156508
|-75.48%
|90 يوم
|$ -0.005543169156043607
|-77.48%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Track The Funds Bot: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-20.34%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
We identified a big and constant problem in the space with no easy solution found. Issue is with scammers who come in many shapes or forms. Early signs and data was lacking to help keep traders safe or diligent. Our solution was to bring the data to them in a quick and easy way, and automatically monitor the blockchain to bring users instant alerts on many types of transactions related to the team and contract. Therefore, we built a Telegram bot which does just that and more, https://t.me/TTFBotBot Besides the main use case to help traders play safer and smarter, it provides many reports which gives them more insight or data on the token in question. It all starts with a scan of the token. Not only does it provide a comprehensive report at your fingertips, but you can also: - pull up a chart - get holder insights - see how taxes collected and spent - discover linked wallets - view airdrops and their balances - locate early buyers and balances - identify fresh wallets - see any wallet portfolio - visual buys and sells on a chart - see what's trending based on scans Vision was conceptualized in January of 2023. Launched a token on BSC in March. Released a beta of TTF Bot 2 weeks later on invite only. In May, launched public release. In October, migrated from BSC over to ETH. In the last 3 months, we've generated over 50K USDT of Ad revenues to be used for staking rewards.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 TTF إلى AUD
A$0.0025445268
|1 TTF إلى GBP
￡0.0012722634
|1 TTF إلى EUR
€0.001529937
|1 TTF إلى USD
$0.00161046
|1 TTF إلى MYR
RM0.0071343378
|1 TTF إلى TRY
₺0.0582825474
|1 TTF إلى JPY
¥0.2459011374
|1 TTF إلى RUB
₽0.14413617
|1 TTF إلى INR
₹0.1397396142
|1 TTF إلى IDR
Rp25.9751576538
|1 TTF إلى PHP
₱0.0931490064
|1 TTF إلى EGP
￡E.0.0815214852
|1 TTF إلى BRL
R$0.0092762496
|1 TTF إلى CAD
C$0.0022707486
|1 TTF إلى BDT
৳0.1959768774
|1 TTF إلى NGN
₦2.4253849692
|1 TTF إلى UAH
₴0.0672850188
|1 TTF إلى VES
Bs0.09823806
|1 TTF إلى PKR
Rs0.4500913608
|1 TTF إلى KZT
₸0.805632615
|1 TTF إلى THB
฿0.0542080836
|1 TTF إلى TWD
NT$0.0525976236
|1 TTF إلى CHF
Fr0.001449414
|1 TTF إلى HKD
HK$0.0125293788
|1 TTF إلى MAD
.د.م0.0160884954