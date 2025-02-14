احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر TTF مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر TTF.

سعر Track The Funds Bot (TTF) المباشر لليوم هو USD 0.00161046 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر TTF مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Track The Funds Bot الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 150.90 - تغيير سعر Track The Funds Bot خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Track The Funds Bot (TTF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Track The Funds Bot مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Track The Funds Bot مقابل USD هو $ -0.0009708384 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Track The Funds Bot مقابل USD هو $ -0.0012156508 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Track The Funds Bot مقابل USD هو $ -0.005543169156043607 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0009708384 -60.28% 60 يوم $ -0.0012156508 -75.48% 90 يوم $ -0.005543169156043607 -77.48%

تحليل سعر Track The Funds Bot (TTF)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Track The Funds Bot: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.01797546$ 0.01797546 $ 0.01797546 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -20.34%

معلومات سوق Track The Funds Bot (TTF)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: