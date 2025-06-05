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سعر Traceon AI (TOAI) المباشر لليوم هو USD 0.01480039 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 148.25K . يتم تحديث سعر TOAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Traceon AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Traceon AI خلال اليوم هو -25.90% - لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00M

أداء سعر Traceon AI (TOAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Traceon AI مقابل USD هو $ -0.00517343736876407 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Traceon AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Traceon AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Traceon AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00517343736876407 -25.90% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Traceon AI (TOAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Traceon AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01082007$ 0.01082007 $ 0.01082007 24 ساعة مرتفع $ 0.02317153$ 0.02317153 $ 0.02317153 عالية طوال الوقت $ 0.0473194$ 0.0473194 $ 0.0473194 تغير السعر (1 ساعة) -0.24% تغير السعر (1يوم) -25.90% تغير السعر (7 أيام) -33.11%

معلومات سوق Traceon AI (TOAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: