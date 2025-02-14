احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر TRACE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر TRACE.

سعر Trace Network Labs (TRACE) المباشر لليوم هو USD 0.00054643 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر TRACE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Trace Network Labs الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 441.56 - تغيير سعر Trace Network Labs خلال اليوم هو -2.03% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Trace Network Labs (TRACE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Trace Network Labs مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Trace Network Labs مقابل USD هو $ -0.0001777978 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Trace Network Labs مقابل USD هو $ -0.0002450717 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Trace Network Labs مقابل USD هو $ -0.0000669941508108133 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.03% 30 يوم $ -0.0001777978 -32.53% 60 يوم $ -0.0002450717 -44.84% 90 يوم $ -0.0000669941508108133 -10.92%

تحليل سعر Trace Network Labs (TRACE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Trace Network Labs: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00051359$ 0.00051359 $ 0.00051359 24 ساعة مرتفع $ 0.00061164$ 0.00061164 $ 0.00061164 عالية طوال الوقت $ 1.026$ 1.026 $ 1.026 تغير السعر (1 ساعة) -0.08% تغير السعر (1يوم) -2.03% تغير السعر (7 أيام) +1.21%

معلومات سوق Trace Network Labs (TRACE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: