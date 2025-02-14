سعر Trace Network Labs (TRACE)
سعر Trace Network Labs (TRACE) المباشر لليوم هو USD 0.00054643. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر TRACE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Trace Network Labs الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 441.56
- تغيير سعر Trace Network Labs خلال اليوم هو -2.03%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Trace Network Labs مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Trace Network Labs مقابل USD هو $ -0.0001777978 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Trace Network Labs مقابل USD هو $ -0.0002450717 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Trace Network Labs مقابل USD هو $ -0.0000669941508108133 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.03%
|30 يوم
|$ -0.0001777978
|-32.53%
|60 يوم
|$ -0.0002450717
|-44.84%
|90 يوم
|$ -0.0000669941508108133
|-10.92%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Trace Network Labs: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.08%
-2.03%
+1.21%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Trace Network Labs uses the power of web 3.0 technologies to deliver metaverse related experiences to onboard the next billion users to virtual world. Trace Network Labs uses the power of web 3.0 technologies to deliver blockchain-based & metaverse related experiences to onboard the next billion users to virtual realms.
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A$0.0008633594
|1 TRACE إلى GBP
￡0.0004316797
|1 TRACE إلى EUR
€0.0005191085
|1 TRACE إلى USD
$0.00054643
|1 TRACE إلى MYR
RM0.0024206849
|1 TRACE إلى TRY
₺0.0197753017
|1 TRACE إلى JPY
¥0.0834343967
|1 TRACE إلى RUB
₽0.048905485
|1 TRACE إلى INR
₹0.0474137311
|1 TRACE إلى IDR
Rp8.8133858629
|1 TRACE إلى PHP
₱0.0316055112
|1 TRACE إلى EGP
￡E.0.0276602866
|1 TRACE إلى BRL
R$0.0031474368
|1 TRACE إلى CAD
C$0.0007704663
|1 TRACE إلى BDT
৳0.0664950667
|1 TRACE إلى NGN
₦0.8229345086
|1 TRACE إلى UAH
₴0.0228298454
|1 TRACE إلى VES
Bs0.03333223
|1 TRACE إلى PKR
Rs0.1527162564
|1 TRACE إلى KZT
₸0.2733516075
|1 TRACE إلى THB
฿0.0183928338
|1 TRACE إلى TWD
NT$0.0178464038
|1 TRACE إلى CHF
Fr0.000491787
|1 TRACE إلى HKD
HK$0.0042512254
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