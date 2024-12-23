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سعر Trabzonspor Fan Token (TRA) المباشر لليوم هو USD 0.728458 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.71M . يتم تحديث سعر TRA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Trabzonspor Fan Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 263.91K - تغيير سعر Trabzonspor Fan Token خلال اليوم هو -1.49% - لديه عرض متداول بقيمة USD 6.44M

أداء سعر Trabzonspor Fan Token (TRA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Trabzonspor Fan Token مقابل USD هو $ -0.0110226767606584 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Trabzonspor Fan Token مقابل USD هو $ -0.1067680493 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Trabzonspor Fan Token مقابل USD هو $ -0.1502005364 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Trabzonspor Fan Token مقابل USD هو $ -0.052430419041517 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0110226767606584 -1.49% 30 يوم $ -0.1067680493 -14.65% 60 يوم $ -0.1502005364 -20.61% 90 يوم $ -0.052430419041517 -6.71%

تحليل سعر Trabzonspor Fan Token (TRA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Trabzonspor Fan Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.714625$ 0.714625 $ 0.714625 24 ساعة مرتفع $ 0.751268$ 0.751268 $ 0.751268 عالية طوال الوقت $ 9.77$ 9.77 $ 9.77 تغير السعر (1 ساعة) +0.38% تغير السعر (1يوم) -1.49% تغير السعر (7 أيام) -9.82%

معلومات سوق Trabzonspor Fan Token (TRA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: