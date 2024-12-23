سعر Trabzonspor Fan Token (TRA)
سعر Trabzonspor Fan Token (TRA) المباشر لليوم هو USD 0.728458. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.71M. يتم تحديث سعر TRA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Trabzonspor Fan Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 263.91K
- تغيير سعر Trabzonspor Fan Token خلال اليوم هو -1.49%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 6.44M
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خلال اليوم، كان سعر Trabzonspor Fan Token مقابل USD هو $ -0.0110226767606584 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Trabzonspor Fan Token مقابل USD هو $ -0.1067680493 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Trabzonspor Fan Token مقابل USD هو $ -0.1502005364 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Trabzonspor Fan Token مقابل USD هو $ -0.052430419041517 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0110226767606584
|-1.49%
|30 يوم
|$ -0.1067680493
|-14.65%
|60 يوم
|$ -0.1502005364
|-20.61%
|90 يوم
|$ -0.052430419041517
|-6.71%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Trabzonspor Fan Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.38%
-1.49%
-9.82%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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