سعر traaittXTCASH (XTCASH)
سعر traaittXTCASH (XTCASH) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 14.30K. يتم تحديث سعر XTCASH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق traaittXTCASH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 16.33
- تغيير سعر traaittXTCASH خلال اليوم هو +0.96%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 431.62B
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خلال اليوم، كان سعر traaittXTCASH مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر traaittXTCASH مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر traaittXTCASH مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر traaittXTCASH مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.96%
|30 يوم
|$ 0
|-41.71%
|60 يوم
|$ 0
|+43.02%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر traaittXTCASH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.75%
+0.96%
-11.86%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
traaittXTCASH is a highly secure and efficient cryptocurrency network designed for global transactions. With a focus on low transaction fees and speed, it enables users to transfer funds worldwide seamlessly. The network employs advanced encryption to safeguard assets and ensures privacy. Its decentralized architecture promotes transparency and trust, making it an ideal solution for both personal and business transactions. traaittXTCASH is committed to continuous innovation, striving to enhance user experience and expand its global reach, providing a reliable and accessible financial platform for all.
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