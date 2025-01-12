سعر traaitt (XTE)
سعر traaitt (XTE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 15.62K. يتم تحديث سعر XTE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق traaitt الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 21.77
- تغيير سعر traaitt خلال اليوم هو -9.85%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 3.33T
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر XTE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر XTE.
خلال اليوم، كان سعر traaitt مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر traaitt مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر traaitt مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر traaitt مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-9.85%
|30 يوم
|$ 0
|-20.78%
|60 يوم
|$ 0
|-28.82%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر traaitt: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.17%
-9.85%
+6.54%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
XTE is a privacy-focused cryptocurrency designed to prioritize secure and efficient digital transactions. With its emphasis on transaction privacy and speed, it offers a reliable and accessible solution for users seeking secure and efficient digital transactions
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 XTE إلى AUD
A$--
|1 XTE إلى GBP
￡--
|1 XTE إلى EUR
€--
|1 XTE إلى USD
$--
|1 XTE إلى MYR
RM--
|1 XTE إلى TRY
₺--
|1 XTE إلى JPY
¥--
|1 XTE إلى RUB
₽--
|1 XTE إلى INR
₹--
|1 XTE إلى IDR
Rp--
|1 XTE إلى PHP
₱--
|1 XTE إلى EGP
￡E.--
|1 XTE إلى BRL
R$--
|1 XTE إلى CAD
C$--
|1 XTE إلى BDT
৳--
|1 XTE إلى NGN
₦--
|1 XTE إلى UAH
₴--
|1 XTE إلى VES
Bs--
|1 XTE إلى PKR
Rs--
|1 XTE إلى KZT
₸--
|1 XTE إلى THB
฿--
|1 XTE إلى TWD
NT$--
|1 XTE إلى CHF
Fr--
|1 XTE إلى HKD
HK$--
|1 XTE إلى MAD
.د.م--