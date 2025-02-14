سعر Tr3zor (TR3)
سعر Tr3zor (TR3) المباشر لليوم هو USD 0.00002781. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر TR3 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Tr3zor الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 279.99
- تغيير سعر Tr3zor خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Tr3zor مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Tr3zor مقابل USD هو $ -0.0000020184 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Tr3zor مقابل USD هو $ +0.0000018267 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Tr3zor مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0000020184
|-7.25%
|60 يوم
|$ +0.0000018267
|+6.57%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Tr3zor: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+32.36%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Tr3zor is an app that provides access to the global blockchain-based database of lost and stolen items allowing users to find their belongings. Tr3 is the native utility token that is used for: posting lost and found items; distributing and receiving rewards for helping users to return their funds. The app is based on the image recognition technology and blockchain to provide reliable service for searching lost belongings.
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