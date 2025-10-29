معلومات سعر TQQQ xStock (TQQQX) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 117.57 $ 117.57 $ 117.57 24 ساعة منخفض $ 122.68 $ 122.68 $ 122.68 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 117.57$ 117.57 $ 117.57 24 ساعة مرتفع $ 122.68$ 122.68 $ 122.68 عالية طوال الوقت $ 122.68$ 122.68 $ 122.68 أدنى سعر $ 82.33$ 82.33 $ 82.33 تغير السعر (1 ساعة) -0.07% تغير السعر (1يوم) +3.79% تغير السعر (7 أيام) +13.37% تغير السعر (7 أيام) +13.37%

سعر TQQQ xStock (TQQQX) في الوقت الحقيقي هو $122.13. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول TQQQX بين أدنى سعر $ 117.57 وأعلى سعر $ 122.68، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـTQQQX على الإطلاق هو $ 122.68، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 82.33.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير TQQQX -0.07% على مدار الساعة الماضية، +3.79% على مدار 24 ساعة، و +13.37% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق TQQQ xStock (TQQQX)

القيمة السوقية $ 1.17M$ 1.17M $ 1.17M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 4.56M$ 4.56M $ 4.56M إمداد دورة التداول 9.60K 9.60K 9.60K إجمالي العرض 37,362.060232376 37,362.060232376 37,362.060232376

القيمة السوقية الحالية لـ TQQQ xStock هي $ 1.17M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ TQQQX يبلغ 9.60K، مع إجمالي عرض 37362.060232376. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 4.56M.