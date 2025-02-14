احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر DEER مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر DEER.

سعر ToxicDeer Finance (DEER) المباشر لليوم هو USD 0.02975766 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر DEER مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ToxicDeer Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.87 - تغيير سعر ToxicDeer Finance خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر ToxicDeer Finance (DEER) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ToxicDeer Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ToxicDeer Finance مقابل USD هو $ -0.0005854581 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ToxicDeer Finance مقابل USD هو $ -0.0013171454 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ToxicDeer Finance مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0005854581 -1.96% 60 يوم $ -0.0013171454 -4.42% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر ToxicDeer Finance (DEER)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ToxicDeer Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 1.069$ 1.069 $ 1.069 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -0.43%

معلومات سوق ToxicDeer Finance (DEER)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: