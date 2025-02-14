سعر ToxicDeer Finance (DEER)
سعر ToxicDeer Finance (DEER) المباشر لليوم هو USD 0.02975766. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DEER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ToxicDeer Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.87
- تغيير سعر ToxicDeer Finance خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر DEER مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر DEER.
خلال اليوم، كان سعر ToxicDeer Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ToxicDeer Finance مقابل USD هو $ -0.0005854581 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ToxicDeer Finance مقابل USD هو $ -0.0013171454 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ToxicDeer Finance مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0005854581
|-1.96%
|60 يوم
|$ -0.0013171454
|-4.42%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ToxicDeer Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-0.43%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ToxicDeer Finance, the first ecosystem running around an algorithmic token pegged to USDC on Cronos chain. Inspired by the most successful algorithmic stablecoin on Fantom: Tomb, and the most prominent algorithmic token project on Cronos: ToxicDeer, Deer is an algorithmic stablecoin pegged to the price of 1 USDC via seigniorage.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 DEER إلى AUD
A$0.0470171028
|1 DEER إلى GBP
￡0.0235085514
|1 DEER إلى EUR
€0.028269777
|1 DEER إلى USD
$0.02975766
|1 DEER إلى MYR
RM0.1318264338
|1 DEER إلى TRY
₺1.0769297154
|1 DEER إلى JPY
¥4.5436971054
|1 DEER إلى RUB
₽2.66331057
|1 DEER إلى INR
₹2.5820721582
|1 DEER إلى IDR
Rp479.9621908698
|1 DEER إلى PHP
₱1.7211830544
|1 DEER إلى EGP
￡E.1.5063327492
|1 DEER إلى BRL
R$0.1714041216
|1 DEER إلى CAD
C$0.0419583006
|1 DEER إلى BDT
৳3.6212096454
|1 DEER إلى NGN
₦44.8156311132
|1 DEER إلى UAH
₴1.2432750348
|1 DEER إلى VES
Bs1.81521726
|1 DEER إلى PKR
Rs8.3166708168
|1 DEER إلى KZT
₸14.886269415
|1 DEER إلى THB
฿1.0016428356
|1 DEER إلى TWD
NT$0.9718851756
|1 DEER إلى CHF
Fr0.026781894
|1 DEER إلى HKD
HK$0.2315145948
|1 DEER إلى MAD
.د.م0.2972790234