سعر Tower (TOWER)
سعر Tower (TOWER) المباشر لليوم هو USD 0.00179562. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.17M. يتم تحديث سعر TOWER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Tower الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 59.32K
- تغيير سعر Tower خلال اليوم هو +7.04%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.76B
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خلال اليوم، كان سعر Tower مقابل USD هو $ +0.0001181 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Tower مقابل USD هو $ +0.0004264195 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Tower مقابل USD هو $ +0.0007465475 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Tower مقابل USD هو $ +0.0001080669208933488 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.0001181
|+7.04%
|30 يوم
|$ +0.0004264195
|+23.75%
|60 يوم
|$ +0.0007465475
|+41.58%
|90 يوم
|$ +0.0001080669208933488
|+6.40%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Tower: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.96%
+7.04%
-23.77%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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