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سعر Tower (TOWER) المباشر لليوم هو USD 0.00179562 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.17M . يتم تحديث سعر TOWER مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Tower الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 59.32K - تغيير سعر Tower خلال اليوم هو +7.04% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.76B

أداء سعر Tower (TOWER) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Tower مقابل USD هو $ +0.0001181 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Tower مقابل USD هو $ +0.0004264195 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Tower مقابل USD هو $ +0.0007465475 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Tower مقابل USD هو $ +0.0001080669208933488 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.0001181 +7.04% 30 يوم $ +0.0004264195 +23.75% 60 يوم $ +0.0007465475 +41.58% 90 يوم $ +0.0001080669208933488 +6.40%

تحليل سعر Tower (TOWER)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Tower: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0016337$ 0.0016337 $ 0.0016337 24 ساعة مرتفع $ 0.00183544$ 0.00183544 $ 0.00183544 عالية طوال الوقت $ 0.144028$ 0.144028 $ 0.144028 تغير السعر (1 ساعة) +0.96% تغير السعر (1يوم) +7.04% تغير السعر (7 أيام) -23.77%

معلومات سوق Tower (TOWER)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: