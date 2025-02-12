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سعر Tourism Industry Metavers (TIM) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر TIM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Tourism Industry Metavers الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 830.94 - تغيير سعر Tourism Industry Metavers خلال اليوم هو -4.42% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Tourism Industry Metavers (TIM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Tourism Industry Metavers مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Tourism Industry Metavers مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Tourism Industry Metavers مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Tourism Industry Metavers مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -4.42% 30 يوم $ 0 +6.48% 60 يوم $ 0 -2.87% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Tourism Industry Metavers (TIM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Tourism Industry Metavers: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.014591$ 0.014591 $ 0.014591 تغير السعر (1 ساعة) -2.26% تغير السعر (1يوم) -4.42% تغير السعر (7 أيام) +18.57%

معلومات سوق Tourism Industry Metavers (TIM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: