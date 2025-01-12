سعر Tottenham Hotspur FC Fan Token (SPURS)

USD

مخطط سعر Tottenham Hotspur FC Fan Token (SPURS) المباشر

$1.17
$1.17$1.17
-0.90%(1D)

سعر Tottenham Hotspur FC Fan Token (SPURS) لليوم

سعر Tottenham Hotspur FC Fan Token (SPURS) المباشر لليوم هو USD 1.17. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.35M. يتم تحديث سعر SPURS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Tottenham Hotspur FC Fan Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 559.95K
- تغيير سعر Tottenham Hotspur FC Fan Token خلال اليوم هو -0.97%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 6.26M

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أداء سعر Tottenham Hotspur FC Fan Token (SPURS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Tottenham Hotspur FC Fan Token مقابل USD هو $ -0.011574814127643 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Tottenham Hotspur FC Fan Token مقابل USD هو $ -0.2645688240 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Tottenham Hotspur FC Fan Token مقابل USD هو $ -0.3019491540 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Tottenham Hotspur FC Fan Token مقابل USD هو $ -0.6492473276189423 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.011574814127643-0.97%
30 يوم$ -0.2645688240-22.61%
60 يوم$ -0.3019491540-25.80%
90 يوم$ -0.6492473276189423-35.68%

تحليل سعر Tottenham Hotspur FC Fan Token (SPURS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Tottenham Hotspur FC Fan Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 1.16
$ 1.16$ 1.16

$ 1.2
$ 1.2$ 1.2

$ 8.42
$ 8.42$ 8.42

+0.50%

-0.97%

-9.94%

معلومات سوق Tottenham Hotspur FC Fan Token (SPURS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 7.35M
$ 7.35M$ 7.35M

$ 559.95K
$ 559.95K$ 559.95K

6.26M
6.26M 6.26M

ما هو Tottenham Hotspur FC Fan Token ( SPURS )

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