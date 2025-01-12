سعر Tottenham Hotspur FC Fan Token (SPURS)
سعر Tottenham Hotspur FC Fan Token (SPURS) المباشر لليوم هو USD 1.17. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.35M. يتم تحديث سعر SPURS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Tottenham Hotspur FC Fan Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 559.95K
- تغيير سعر Tottenham Hotspur FC Fan Token خلال اليوم هو -0.97%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 6.26M
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خلال اليوم، كان سعر Tottenham Hotspur FC Fan Token مقابل USD هو $ -0.011574814127643 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Tottenham Hotspur FC Fan Token مقابل USD هو $ -0.2645688240 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Tottenham Hotspur FC Fan Token مقابل USD هو $ -0.3019491540 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Tottenham Hotspur FC Fan Token مقابل USD هو $ -0.6492473276189423 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.011574814127643
|-0.97%
|30 يوم
|$ -0.2645688240
|-22.61%
|60 يوم
|$ -0.3019491540
|-25.80%
|90 يوم
|$ -0.6492473276189423
|-35.68%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Tottenham Hotspur FC Fan Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.50%
-0.97%
-9.94%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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