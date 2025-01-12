احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SPURS مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SPURS.

سعر Tottenham Hotspur FC Fan Token (SPURS) المباشر لليوم هو USD 1.17 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.35M . يتم تحديث سعر SPURS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Tottenham Hotspur FC Fan Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 559.95K - تغيير سعر Tottenham Hotspur FC Fan Token خلال اليوم هو -0.97% - لديه عرض متداول بقيمة USD 6.26M

أداء سعر Tottenham Hotspur FC Fan Token (SPURS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Tottenham Hotspur FC Fan Token مقابل USD هو $ -0.011574814127643 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Tottenham Hotspur FC Fan Token مقابل USD هو $ -0.2645688240 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Tottenham Hotspur FC Fan Token مقابل USD هو $ -0.3019491540 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Tottenham Hotspur FC Fan Token مقابل USD هو $ -0.6492473276189423 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.011574814127643 -0.97% 30 يوم $ -0.2645688240 -22.61% 60 يوم $ -0.3019491540 -25.80% 90 يوم $ -0.6492473276189423 -35.68%

تحليل سعر Tottenham Hotspur FC Fan Token (SPURS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Tottenham Hotspur FC Fan Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 24 ساعة مرتفع $ 1.2$ 1.2 $ 1.2 عالية طوال الوقت $ 8.42$ 8.42 $ 8.42 تغير السعر (1 ساعة) +0.50% تغير السعر (1يوم) -0.97% تغير السعر (7 أيام) -9.94%

معلومات سوق Tottenham Hotspur FC Fan Token (SPURS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: