سعر Toto Finance اليوم

السعر المباشر لمشروع Toto Finance (TOTO) اليوم هو $ 0.00173339، مع تغير بنسبة 1.15% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TOTO الحالي إلى USD هو $ 0.00173339 لكل TOTO.

يحتل Toto Finance حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 601,267، مع عرض متداول قدره 346.87M TOTO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TOTO بين $ 0.00139241 (أدنى) و$ 0.00176695 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00966738، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك TOTO بمقدار -0.38% خلال الساعة الماضية و+5.43% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 103.74.

معلومات سوق Toto Finance (TOTO)

القيمة السوقية $ 601.27K$ 601.27K $ 601.27K الحجم (24 ساعة) $ 103.74$ 103.74 $ 103.74 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.73M$ 1.73M $ 1.73M إمداد دورة التداول 346.87M 346.87M 346.87M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Toto Finance هي $ 601.27K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 103.74. العرض المتداول لـ TOTO يبلغ 346.87M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.73M.