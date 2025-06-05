سعر Torum (XTM)
سعر Torum (XTM) المباشر لليوم هو USD 0.00507649. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 986.89K. يتم تحديث سعر XTM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Torum الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Torum خلال اليوم هو +0.22%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 194.38M
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خلال اليوم، كان سعر Torum مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Torum مقابل USD هو $ +0.0006119698 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Torum مقابل USD هو $ +0.0005794397 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Torum مقابل USD هو $ -0.002401771772690715 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.22%
|30 يوم
|$ +0.0006119698
|+12.05%
|60 يوم
|$ +0.0005794397
|+11.41%
|90 يوم
|$ -0.002401771772690715
|-32.11%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Torum: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.06%
+0.22%
-1.79%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Torum V2 is a dedicated SocialFi application for NFT owners, creators, and artists to connect and create Web3 identities through 3D AR NFT face filters. The Torum V2 application elevate the traditional limitations of NFT as PFPs by transforming NFTs into ready-to-use face filters, enabling the Web3 community to craft stories and narratives with their NFTs. Torum V2 empowers NFT creators to express themselves freely with unique, digital, and pseudonymous identities. The application enhances the narrative, storytelling, and mindshare of NFT collections, allowing creators to establish deeper and more engaging connections within the Web3 space.
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