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سعر Torum (XTM) المباشر لليوم هو USD 0.00507649 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 986.89K . يتم تحديث سعر XTM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Torum الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Torum خلال اليوم هو +0.22% - لديه عرض متداول بقيمة USD 194.38M

أداء سعر Torum (XTM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Torum مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Torum مقابل USD هو $ +0.0006119698 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Torum مقابل USD هو $ +0.0005794397 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Torum مقابل USD هو $ -0.002401771772690715 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.22% 30 يوم $ +0.0006119698 +12.05% 60 يوم $ +0.0005794397 +11.41% 90 يوم $ -0.002401771772690715 -32.11%

تحليل سعر Torum (XTM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Torum: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00498751$ 0.00498751 $ 0.00498751 24 ساعة مرتفع $ 0.00520564$ 0.00520564 $ 0.00520564 عالية طوال الوقت $ 2.45$ 2.45 $ 2.45 تغير السعر (1 ساعة) -0.06% تغير السعر (1يوم) +0.22% تغير السعر (7 أيام) -1.79%

معلومات سوق Torum (XTM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: