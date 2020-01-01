توكنوميكس Tortuga Staked Aptos (TAPT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Tortuga Staked Aptos (TAPT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Tortuga Staked Aptos (TAPT) Tortuga Finance: -enables anyone to stake on Aptos, even if you don't have 1 million APT -allows you to stake with one click -enables stakers to stay staked while participating in DeFi As you hold tAPT, more rewards will accrue to the protocol. Later, trading out of tAPT or unstaking your tAPT will return some rewards earned through staking. الموقع الرسمي: https://tortuga.finance/ اشتر TAPT الآن!

توكنوميكس Tortuga Staked Aptos (TAPT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Tortuga Staked Aptos (TAPT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.21M $ 1.21M $ 1.21M إجمالي العرض: $ 239.31K $ 239.31K $ 239.31K العرض المتداول: $ 239.31K $ 239.31K $ 239.31K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.21M $ 1.21M $ 1.21M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 24.83 $ 24.83 $ 24.83 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 2.69 $ 2.69 $ 2.69 السعر الحالي: $ 5.05 $ 5.05 $ 5.05 معرفة المزيد عن سعر Tortuga Staked Aptos (TAPT)

توكنوميكس Tortuga Staked Aptos (TAPT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Tortuga Staked Aptos (TAPT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن TAPT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن TAPT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس TAPT، استكشف السعر المباشر لتوكن TAPT!

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