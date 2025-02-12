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سعر Tortuga Staked Aptos (TAPT) المباشر لليوم هو USD 6.87 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر TAPT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Tortuga Staked Aptos الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.37K - تغيير سعر Tortuga Staked Aptos خلال اليوم هو -2.96% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Tortuga Staked Aptos (TAPT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Tortuga Staked Aptos مقابل USD هو $ -0.210072630417486 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Tortuga Staked Aptos مقابل USD هو $ -2.2579587780 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Tortuga Staked Aptos مقابل USD هو $ -3.9853728750 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Tortuga Staked Aptos مقابل USD هو $ -6.463640979774136 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.210072630417486 -2.96% 30 يوم $ -2.2579587780 -32.86% 60 يوم $ -3.9853728750 -58.01% 90 يوم $ -6.463640979774136 -48.47%

تحليل سعر Tortuga Staked Aptos (TAPT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Tortuga Staked Aptos: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 6.76$ 6.76 $ 6.76 24 ساعة مرتفع $ 7.36$ 7.36 $ 7.36 عالية طوال الوقت $ 24.48$ 24.48 $ 24.48 تغير السعر (1 ساعة) +0.40% تغير السعر (1يوم) -2.96% تغير السعر (7 أيام) -2.66%

معلومات سوق Tortuga Staked Aptos (TAPT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: