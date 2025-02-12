سعر Tortuga Staked Aptos (TAPT)
سعر Tortuga Staked Aptos (TAPT) المباشر لليوم هو USD 6.87. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر TAPT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Tortuga Staked Aptos الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.37K
- تغيير سعر Tortuga Staked Aptos خلال اليوم هو -2.96%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Tortuga Staked Aptos مقابل USD هو $ -0.210072630417486 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Tortuga Staked Aptos مقابل USD هو $ -2.2579587780 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Tortuga Staked Aptos مقابل USD هو $ -3.9853728750 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Tortuga Staked Aptos مقابل USD هو $ -6.463640979774136 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.210072630417486
|-2.96%
|30 يوم
|$ -2.2579587780
|-32.86%
|60 يوم
|$ -3.9853728750
|-58.01%
|90 يوم
|$ -6.463640979774136
|-48.47%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Tortuga Staked Aptos: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.40%
-2.96%
-2.66%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Tortuga Finance: -enables anyone to stake on Aptos, even if you don't have 1 million APT -allows you to stake with one click -enables stakers to stay staked while participating in DeFi As you hold tAPT, more rewards will accrue to the protocol. Later, trading out of tAPT or unstaking your tAPT will return some rewards earned through staking.
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