سعر TORSY اليوم

السعر المباشر لمشروع TORSY (TORSY) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.14% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TORSY الحالي إلى USD هو $ 0 لكل TORSY.

يحتل TORSY حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 84,435، مع عرض متداول قدره 602.52M TORSY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TORSY بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01363953، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك TORSY بمقدار -0.51% خلال الساعة الماضية و-3.41% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 158.81.

معلومات سوق TORSY (TORSY)

القيمة السوقية $ 84.44K$ 84.44K $ 84.44K الحجم (24 ساعة) $ 158.81$ 158.81 $ 158.81 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 84.44K$ 84.44K $ 84.44K إمداد دورة التداول 602.52M 602.52M 602.52M إجمالي العرض 602,521,618.2224013 602,521,618.2224013 602,521,618.2224013

القيمة السوقية الحالية لـ TORSY هي $ 84.44K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 158.81. العرض المتداول لـ TORSY يبلغ 602.52M، مع إجمالي عرض 602521618.2224013. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 84.44K.