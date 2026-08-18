سعر Tori trUSD اليوم

السعر المباشر لمشروع Tori trUSD (TRUSD) اليوم هو $ 0.999445، مع تغير بنسبة 0.01% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TRUSD الحالي إلى USD هو $ 0.999445 لكل TRUSD.

يحتل Tori trUSD حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 64,126,537، مع عرض متداول قدره 64.16M TRUSD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TRUSD بين $ 0.999128 (أدنى) و$ 1.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.001، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.998868.

على المدى القصير، تحرك TRUSD بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 783.52K.

معلومات سوق Tori trUSD (TRUSD)

القيمة السوقية $ 64.13M$ 64.13M $ 64.13M الحجم (24 ساعة) $ 783.52K$ 783.52K $ 783.52K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 64.13M$ 64.13M $ 64.13M إمداد دورة التداول 64.16M 64.16M 64.16M إجمالي العرض 64,163,611.35448858 64,163,611.35448858 64,163,611.35448858

القيمة السوقية الحالية لـ Tori trUSD هي $ 64.13M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 783.52K. العرض المتداول لـ TRUSD يبلغ 64.16M، مع إجمالي عرض 64163611.35448858. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 64.13M.