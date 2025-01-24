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سعر Tori the Cat (TORI) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 569.92K . يتم تحديث سعر TORI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Tori the Cat الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 878.96 - تغيير سعر Tori the Cat خلال اليوم هو +5.25% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M

أداء سعر Tori the Cat (TORI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Tori the Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Tori the Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Tori the Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Tori the Cat مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +5.25% 30 يوم $ 0 -78.25% 60 يوم $ 0 -85.08% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Tori the Cat (TORI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Tori the Cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.01355047$ 0.01355047 $ 0.01355047 تغير السعر (1 ساعة) +0.32% تغير السعر (1يوم) +5.25% تغير السعر (7 أيام) +20.54%

معلومات سوق Tori the Cat (TORI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: