سعر Tori Staked trUSD اليوم

السعر المباشر لمشروع Tori Staked trUSD (STRUSD) اليوم هو $ 1.014، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل STRUSD الحالي إلى USD هو $ 1.014 لكل STRUSD.

يحتل Tori Staked trUSD حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 45,599,470، مع عرض متداول قدره 44.97M STRUSD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول STRUSD بين $ 1.014 (أدنى) و$ 1.015 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.015، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 1.008.

على المدى القصير، تحرك STRUSD بمقدار +0.00% خلال الساعة الماضية و+0.13% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 198.64K.

معلومات سوق Tori Staked trUSD (STRUSD)

القيمة السوقية $ 45.60M$ 45.60M $ 45.60M الحجم (24 ساعة) $ 198.64K$ 198.64K $ 198.64K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 45.60M$ 45.60M $ 45.60M إمداد دورة التداول 44.97M 44.97M 44.97M إجمالي العرض 44,969,529.44951269 44,969,529.44951269 44,969,529.44951269

القيمة السوقية الحالية لـ Tori Staked trUSD هي $ 45.60M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 198.64K. العرض المتداول لـ STRUSD يبلغ 44.97M، مع إجمالي عرض 44969529.44951269. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 45.60M.