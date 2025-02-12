سعر TORG (TORG)
سعر TORG (TORG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر TORG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TORG الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.03
- تغيير سعر TORG خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر TORG مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر TORG.
خلال اليوم، كان سعر TORG مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TORG مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TORG مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TORG مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-60.67%
|60 يوم
|$ 0
|-57.32%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر TORG: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-1.78%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
TORG is not your regular cryptocurrency. It is the world’s first utilimeme that is sustainability driven, utility-focused and completely decentralized. It aims to increase economic activity, new development opportunities for the world’s youth and alleviation of the economic constraints facing the world’s marginalised populations. TORG’s concept is guided by its Mission of shaping a brighter future of finance for mankind, and is manifested not only in the concept, but also the rules embedded in the cryptography, the complete decentralization of its administration and the role of the TORG FOUNDATION that ensures that the currency stays true to its Mission and value proposition.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 TORG إلى AUD
A$--
|1 TORG إلى GBP
￡--
|1 TORG إلى EUR
€--
|1 TORG إلى USD
$--
|1 TORG إلى MYR
RM--
|1 TORG إلى TRY
₺--
|1 TORG إلى JPY
¥--
|1 TORG إلى RUB
₽--
|1 TORG إلى INR
₹--
|1 TORG إلى IDR
Rp--
|1 TORG إلى PHP
₱--
|1 TORG إلى EGP
￡E.--
|1 TORG إلى BRL
R$--
|1 TORG إلى CAD
C$--
|1 TORG إلى BDT
৳--
|1 TORG إلى NGN
₦--
|1 TORG إلى UAH
₴--
|1 TORG إلى VES
Bs--
|1 TORG إلى PKR
Rs--
|1 TORG إلى KZT
₸--
|1 TORG إلى THB
฿--
|1 TORG إلى TWD
NT$--
|1 TORG إلى CHF
Fr--
|1 TORG إلى HKD
HK$--
|1 TORG إلى MAD
.د.م--