سعر Torch of Liberty اليوم

السعر المباشر لمشروع Torch of Liberty (LIBERTY) اليوم هو $ 0.00187706، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LIBERTY الحالي إلى USD هو $ 0.00187706 لكل LIBERTY.

يحتل Torch of Liberty حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,877,064، مع عرض متداول قدره 1.00B LIBERTY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LIBERTY بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.144727، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00183386.

على المدى القصير، تحرك LIBERTY بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+1.02% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 2.72.

معلومات سوق Torch of Liberty (LIBERTY)

القيمة السوقية $ 1.88M$ 1.88M $ 1.88M الحجم (24 ساعة) $ 2.72$ 2.72 $ 2.72 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.88M$ 1.88M $ 1.88M إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Torch of Liberty هي $ 1.88M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 2.72. العرض المتداول لـ LIBERTY يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.88M.