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سعر Topshelf Finance (LIQR) المباشر لليوم هو USD 0.00021951 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر LIQR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Topshelf Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 48.71 - تغيير سعر Topshelf Finance خلال اليوم هو +68.05% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Topshelf Finance (LIQR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Topshelf Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Topshelf Finance مقابل USD هو $ +0.0000192559 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Topshelf Finance مقابل USD هو $ -0.0000972073 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Topshelf Finance مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +68.05% 30 يوم $ +0.0000192559 +8.77% 60 يوم $ -0.0000972073 -44.28% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Topshelf Finance (LIQR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Topshelf Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00012962$ 0.00012962 $ 0.00012962 24 ساعة مرتفع $ 0.00021922$ 0.00021922 $ 0.00021922 عالية طوال الوقت $ 0.02344957$ 0.02344957 $ 0.02344957 تغير السعر (1 ساعة) +0.96% تغير السعر (1يوم) +68.05% تغير السعر (7 أيام) +45.08%

معلومات سوق Topshelf Finance (LIQR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: