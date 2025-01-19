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سعر TOPKEK Capital (TOPKEK) المباشر لليوم هو USD 0.00178297 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.96M . يتم تحديث سعر TOPKEK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق TOPKEK Capital الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.91K - تغيير سعر TOPKEK Capital خلال اليوم هو +15.92% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.10B

أداء سعر TOPKEK Capital (TOPKEK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر TOPKEK Capital مقابل USD هو $ +0.00024486 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر TOPKEK Capital مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر TOPKEK Capital مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر TOPKEK Capital مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00024486 +15.92% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر TOPKEK Capital (TOPKEK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر TOPKEK Capital: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00151804$ 0.00151804 $ 0.00151804 24 ساعة مرتفع $ 0.00183342$ 0.00183342 $ 0.00183342 عالية طوال الوقت $ 0.00217787$ 0.00217787 $ 0.00217787 تغير السعر (1 ساعة) -2.62% تغير السعر (1يوم) +15.92% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق TOPKEK Capital (TOPKEK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: