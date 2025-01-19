سعر TOPKEK Capital (TOPKEK)
سعر TOPKEK Capital (TOPKEK) المباشر لليوم هو USD 0.00178297. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.96M. يتم تحديث سعر TOPKEK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TOPKEK Capital الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.91K
- تغيير سعر TOPKEK Capital خلال اليوم هو +15.92%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.10B
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خلال اليوم، كان سعر TOPKEK Capital مقابل USD هو $ +0.00024486 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TOPKEK Capital مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TOPKEK Capital مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TOPKEK Capital مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00024486
|+15.92%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر TOPKEK Capital: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.62%
+15.92%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
TOPKEK Capital is a token created on DAOS[dot]Fun Platform which started as a fairlaunch raising $75,000 & using the funds to invest across the SOLANA ecosystem, focused on liquid asset investments. As the Assets Under Management [AUM] grows, so does the floor of the token, and we focus on investing in other DAOs & established memes. Providing exposure to our token holders as the DAO is tokenized.
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