توكنوميكس TOPCAT in SOL (TOPCAT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول TOPCAT in SOL (TOPCAT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات TOPCAT in SOL (TOPCAT) This cat FLIPS. Can you make it to the top? Discover the secret at the end of the game and win 0.5% of the total supply! At 10 million marketcap that's $50,000!! (must be a $TOPCAT holder to win) When a holder wins, we'll set up a new challenge with a brand new reward! Don't worry if you're not the best at games, in the future there will be secret puzzles to solve in our game that could win you extra prizes! Launched stealth, zero taxes, LP burnt and contract renounced, Fueled by pure memetic power الموقع الرسمي: https://topcatsolana.xyz/ اشتر TOPCAT الآن!

توكنوميكس TOPCAT in SOL (TOPCAT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار TOPCAT in SOL (TOPCAT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 10.12K $ 10.12K $ 10.12K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.01446813 $ 0.01446813 $ 0.01446813 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00006074 $ 0.00006074 $ 0.00006074 السعر الحالي: $ 0.00010124 $ 0.00010124 $ 0.00010124 معرفة المزيد عن سعر TOPCAT in SOL (TOPCAT)

توكنوميكس TOPCAT in SOL (TOPCAT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس TOPCAT in SOL (TOPCAT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن TOPCAT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن TOPCAT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس TOPCAT، استكشف السعر المباشر لتوكن TOPCAT!

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