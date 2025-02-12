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سعر TOPCAT in SOL (TOPCAT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر TOPCAT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق TOPCAT in SOL الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 50.62 - تغيير سعر TOPCAT in SOL خلال اليوم هو -4.31% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر TOPCAT in SOL (TOPCAT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر TOPCAT in SOL مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر TOPCAT in SOL مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر TOPCAT in SOL مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر TOPCAT in SOL مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -4.31% 30 يوم $ 0 -13.42% 60 يوم $ 0 -34.16% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر TOPCAT in SOL (TOPCAT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر TOPCAT in SOL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.01446813$ 0.01446813 $ 0.01446813 تغير السعر (1 ساعة) +0.84% تغير السعر (1يوم) -4.31% تغير السعر (7 أيام) -12.52%

معلومات سوق TOPCAT in SOL (TOPCAT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: