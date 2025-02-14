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سعر Top Jeet (TOPJ) المباشر لليوم هو USD 0.00000843 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر TOPJ مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Top Jeet الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 336.44 - تغيير سعر Top Jeet خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Top Jeet (TOPJ) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Top Jeet مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Top Jeet مقابل USD هو $ -0.0000004768 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Top Jeet مقابل USD هو $ -0.0000025303 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Top Jeet مقابل USD هو $ -0.000002976189600199614 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0000004768 -5.65% 60 يوم $ -0.0000025303 -30.01% 90 يوم $ -0.000002976189600199614 -26.09%

تحليل سعر Top Jeet (TOPJ)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Top Jeet: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00110296$ 0.00110296 $ 0.00110296 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -9.45%

معلومات سوق Top Jeet (TOPJ)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: