سعر Top Jeet (TOPJ)
سعر Top Jeet (TOPJ) المباشر لليوم هو USD 0.00000843. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر TOPJ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Top Jeet الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 336.44
- تغيير سعر Top Jeet خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Top Jeet مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Top Jeet مقابل USD هو $ -0.0000004768 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Top Jeet مقابل USD هو $ -0.0000025303 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Top Jeet مقابل USD هو $ -0.000002976189600199614 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0000004768
|-5.65%
|60 يوم
|$ -0.0000025303
|-30.01%
|90 يوم
|$ -0.000002976189600199614
|-26.09%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Top Jeet: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-9.45%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Top Jeet is a revolutionary crypto token designed for the fast-paced and dynamic nature of the current crypto market. In a landscape where holding onto assets can be challenging and traders are constantly seeking quick returns, Top Jeet emerges as a solution that aligns with the mindset of the modern crypto investor. The token is strategically crafted to cater to the desire for swift gains, enabling users to capitalize on opportunities and sell their holdings for significant returns, often reaching up to 2x profits. In a market characterized by volatility and rapid fluctuations, Top Jeet empowers individuals to stay ahead and emerge victorious. At the core of Top Jeet's philosophy lies the mantra of "YOUNG G, ANGERMAXXING." This ethos reflects a youthful, aggressive approach to crypto trading, embracing the energy and intensity required to navigate the challenges of the market successfully. The token's unique association with the phrase "I drink coffee not for the kick, but to jeet" signifies a commitment to the relentless pursuit of victory in every aspect of life, mirroring the resilience and determination required in the crypto space. For those who strive to win and dominate, Top Jeet stands as the premier choice, embodying the spirit of Western G's and defining success as the ultimate JEET, or triumph.
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