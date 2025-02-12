سعر TOOLS (TOOLS)
سعر TOOLS (TOOLS) المباشر لليوم هو USD 0.00472217. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر TOOLS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TOOLS الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 299.68
- تغيير سعر TOOLS خلال اليوم هو -2.91%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر TOOLS مقابل USD هو $ -0.000141723791033189 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TOOLS مقابل USD هو $ -0.0010026942 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TOOLS مقابل USD هو $ -0.0014048890 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TOOLS مقابل USD هو $ -0.00138883948430997 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000141723791033189
|-2.91%
|30 يوم
|$ -0.0010026942
|-21.23%
|60 يوم
|$ -0.0014048890
|-29.75%
|90 يوم
|$ -0.00138883948430997
|-22.72%
اكتشف أحدث تحليلات سعر TOOLS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.20%
-2.91%
-18.13%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The first and most advanced Decentralized Finance (DeFi) dashboard that aims at supercharging your trading experience on Binance Smart Chain (BSC). The main goal is to provide traders and investors with the possibility to monitor your favorite BSC pairs and create advanced trading strategies without having to search for the information in a wide range of non-standardized platforms and websites. BSC.Tools shares with traders on-chain and live trading data from DeFi exchanges based on the Binance Smart Chain. In this way, users can get access to deep historical data, chart candles and the transactions that have been recorded on each of the platforms.
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