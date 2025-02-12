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سعر TONY THE DUCK (TONY) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر TONY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق TONY THE DUCK الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 62.66 - تغيير سعر TONY THE DUCK خلال اليوم هو -2.70% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر TONY THE DUCK (TONY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر TONY THE DUCK مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر TONY THE DUCK مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر TONY THE DUCK مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر TONY THE DUCK مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.70% 30 يوم $ 0 -56.13% 60 يوم $ 0 -71.89% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر TONY THE DUCK (TONY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر TONY THE DUCK: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00973951$ 0.00973951 $ 0.00973951 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -2.70% تغير السعر (7 أيام) -4.38%

معلومات سوق TONY THE DUCK (TONY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: