سعر TONY THE DUCK (TONY)
سعر TONY THE DUCK (TONY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر TONY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TONY THE DUCK الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 62.66
- تغيير سعر TONY THE DUCK خلال اليوم هو -2.70%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر TONY THE DUCK مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TONY THE DUCK مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TONY THE DUCK مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TONY THE DUCK مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.70%
|30 يوم
|$ 0
|-56.13%
|60 يوم
|$ 0
|-71.89%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر TONY THE DUCK: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-2.70%
-4.38%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
TONY THE DUCK - The Quackiest Duck on TON Tony the Duck – is the official mascot of TON, regularly featured across TON's platforms from websites to Twitter and Telegram. With one of the best meme narratives on TON, Tony will be making waves in the crypto community. Tony swoops into the blockchain pond, making tidal waves and ruffling feathers in the Ton network. Tony’s Quack attack is simple, he set’s out to influence other ducks to join the flock and embark on a journey that will forever change the landscape of TON. Watch out other chains, Tony is hungry and is coming for the bread and not just one slice, he wants the whole loaf.
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