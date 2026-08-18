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سعر Tony from TON المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ TONY هي 625,151 USD. تابع تحديثات أسعار TONY إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Tony from TON المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ TONY هي 625,151 USD. تابع تحديثات أسعار TONY إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن TONY

معلومات سعر TONY

ما هو TONY

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سعر Tony from TON (TONY)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 TONY إلى USD:

$0.00062086
$0.00062086$0.00062086
-0.01%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Tony from TON (TONY) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 11:09:03 (UTC+8)

سعر Tony from TON اليوم

السعر المباشر لمشروع Tony from TON (TONY) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.12% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TONY الحالي إلى USD هو $ 0 لكل TONY.

يحتل Tony from TON حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 625,151، مع عرض متداول قدره 1.00B TONY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TONY بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00103329، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك TONY بمقدار -0.49% خلال الساعة الماضية و-2.21% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 6.00K.

معلومات سوق Tony from TON (TONY)

$ 625.15K
$ 625.15K$ 625.15K

$ 6.00K
$ 6.00K$ 6.00K

$ 625.15K
$ 625.15K$ 625.15K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Tony from TON هي $ 625.15K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 6.00K. العرض المتداول لـ TONY يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 625.15K.

سجل سعر Tony from TON بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00103329
$ 0.00103329$ 0.00103329

$ 0
$ 0$ 0

-0.49%

-0.11%

-2.21%

-2.21%

سجل سعر Tony from TON (TONY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Tony from TON مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Tony from TON مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Tony from TON مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Tony from TON مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-0.11%
30 يوم$ 0+85.23%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

توقعات أسعار Tony from TON

Tony from TON (TONY) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف TONY في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرTony from TON (TONY) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Tony from TON نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Tony from TON الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار TONY للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Tony from TON.

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المصدر Tony from TON (TONY)

الموقع الرسمي

الفئة :

MemeSticker-Themed CoinsTON Ecosystem

نبذة عن Tony from TON

ما هو السعر الحالي لـ Tony from TON؟

يبلغ سعر Tony from TON $، ويشهد تغيّرًا بنسبة -0.11% اليوم.

ما مدى سرعة نمو مجتمع TONY؟

يوجد حاليًا -- من المحتفظين، وغالبًا ما تشير الزيادة في هذا العدد إلى ارتفاع معدل التبني، وتوسع المجتمعات، وتفاعل أكبر في الشبكة.

كيف يؤثر الطلب على سعر Tony from TON؟

يتأثر الطلب بحالات الاستخدام والظروف السوقية ومشاعر المستثمرين ودوره في قطاع Meme,TON Ecosystem,TON Meme,Sticker-Themed Coins. يمكن أن يؤدي ارتفاع الطلب إلى تسريع حركة الأسعار خلال فترات ارتفاع حجم التداول.

ما هو حجم تداول TONY اليوم؟

بلغ حجم التداول $--، مما يدل على مشاركة نشطة وسيولة سوقية صحية.

كيف يقارن TONY بأدائه التاريخي؟

يبلغ سعره الأعلى على الإطلاق (ATH) $0.00103329، ويبلغ سعره الأدنى على الإطلاق (ATL) $، مما يوفر سياقًا حول دورات الأداء السابقة.

كم عدد الرموز المميزة المتداولة؟

هناك 1000000000.0 رمز مميز متداول، مما يؤثر على توافره ورأس ماله السوقي وتقييمه على المدى الطويل.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Tony from TON

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 11:09:03 (UTC+8)

تحديثات Tony from TON (TONY) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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