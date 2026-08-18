سعر Tony from TON اليوم

السعر المباشر لمشروع Tony from TON (TONY) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.12% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TONY الحالي إلى USD هو $ 0 لكل TONY.

يحتل Tony from TON حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 625,151، مع عرض متداول قدره 1.00B TONY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TONY بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00103329، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك TONY بمقدار -0.49% خلال الساعة الماضية و-2.21% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 6.00K.

معلومات سوق Tony from TON (TONY)

القيمة السوقية $ 625.15K$ 625.15K $ 625.15K الحجم (24 ساعة) $ 6.00K$ 6.00K $ 6.00K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 625.15K$ 625.15K $ 625.15K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Tony from TON هي $ 625.15K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 6.00K. العرض المتداول لـ TONY يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 625.15K.