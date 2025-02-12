سعر TONY (TNY)
سعر TONY (TNY) المباشر لليوم هو USD 0.00001579. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر TNY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TONY الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 18.39
- تغيير سعر TONY خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر TONY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TONY مقابل USD هو $ -0.0000027407 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TONY مقابل USD هو $ -0.0000048080 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TONY مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0000027407
|-17.35%
|60 يوم
|$ -0.0000048080
|-30.45%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر TONY: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Tony is a project that exists on the TON Chain. We offer a variety of features, including the ability to bridge tokens to various chains via our Telegram bot.
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