توكنوميكس Tonstakers (TSTON) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Tonstakers (TSTON)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Tonstakers (TSTON) Tonstakers introduces a groundbreaking approach to DeFi staking on TON blockchain, enabling users to stake their TON tokens and in return, receive tsTON. tsTON, short for Tonstakers TON, is a liquid staking derivative that represents the staked TON plus accruing rewards, allowing users to remain liquid and participate in other DeFi activities without relinquishing their staking benefits. This innovative mechanism ensures that while users' TON is staked within the Tonstakers protocol, they hold tsTON as a flexible asset, which can be used across the DeFi ecosystem. The value of tsTON increases with each validation cycle, reflecting the staking rewards earned, thus providing a dynamic and rewarding staking experience. With strategic partnerships and integrations into platforms like Tonkeeper and OKX, Tonstakers not only prioritizes security and innovation but also enhances user experience by facilitating seamless interaction with the broader TON DeFi ecosystem. الموقع الرسمي: https://tonstakers.com الوثيقة البيضاء: https://ton-ls-protocol.gitbook.io/ton-liquid-staking-protocol/ اشتر TSTON الآن!

توكنوميكس Tonstakers (TSTON) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Tonstakers (TSTON)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 45.87M $ 45.87M $ 45.87M العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 172.10M $ 172.10M $ 172.10M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 4.66 $ 4.66 $ 4.66 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 2.79 $ 2.79 $ 2.79 السعر الحالي: $ 3.75 $ 3.75 $ 3.75 معرفة المزيد عن سعر Tonstakers (TSTON)

توكنوميكس Tonstakers (TSTON): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Tonstakers (TSTON) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن TSTON التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن TSTON التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس TSTON، استكشف السعر المباشر لتوكن TSTON!

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