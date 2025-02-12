سعر TONSniper (TONS)
سعر TONSniper (TONS) المباشر لليوم هو USD 0.00001313. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر TONS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TONSniper الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 143.09
- تغيير سعر TONSniper خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر TONS مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر TONS.
خلال اليوم، كان سعر TONSniper مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TONSniper مقابل USD هو $ -0.0000003316 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TONSniper مقابل USD هو $ -0.0000081030 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TONSniper مقابل USD هو $ -0.000014053555816899288 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0000003316
|-2.52%
|60 يوم
|$ -0.0000081030
|-61.71%
|90 يوم
|$ -0.000014053555816899288
|-51.69%
اكتشف أحدث تحليلات سعر TONSniper: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Buy and sell TON tokens within Telegram using the lightning-fast sniper bot.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 TONS إلى AUD
A$0.0000207454
|1 TONS إلى GBP
￡0.000010504
|1 TONS إلى EUR
€0.0000126048
|1 TONS إلى USD
$0.00001313
|1 TONS إلى MYR
RM0.0000585598
|1 TONS إلى TRY
₺0.0004732052
|1 TONS إلى JPY
¥0.0020014059
|1 TONS إلى RUB
₽0.001267045
|1 TONS إلى INR
₹0.0011394214
|1 TONS إلى IDR
Rp0.2152458672
|1 TONS إلى PHP
₱0.0007637721
|1 TONS إلى EGP
￡E.0.0006622772
|1 TONS إلى BRL
R$0.0000756288
|1 TONS إلى CAD
C$0.0000186446
|1 TONS إلى BDT
৳0.0015947698
|1 TONS إلى NGN
₦0.0197442375
|1 TONS إلى UAH
₴0.0005473897
|1 TONS إلى VES
Bs0.0007878
|1 TONS إلى PKR
Rs0.0036634013
|1 TONS إلى KZT
₸0.0066446991
|1 TONS إلى THB
฿0.0004472078
|1 TONS إلى TWD
NT$0.0004309266
|1 TONS إلى CHF
Fr0.0000119483
|1 TONS إلى HKD
HK$0.0001022827
|1 TONS إلى MAD
.د.م0.0001318252