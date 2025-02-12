سعر Tonoreum (TOR)
سعر Tonoreum (TOR) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر TOR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Tonoreum الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 689.37
- تغيير سعر Tonoreum خلال اليوم هو +6.14%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر TOR مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر TOR.
خلال اليوم، كان سعر Tonoreum مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Tonoreum مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Tonoreum مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Tonoreum مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+6.14%
|30 يوم
|$ 0
|-1.87%
|60 يوم
|$ 0
|-28.11%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Tonoreum: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.00%
+6.14%
+9.20%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The First PoW / PoL on TON. Tonoreum project employs a unique combination of Proof of Link and Proof of Work algorithms to redefine blockchain usability. Our approach leverages the social dynamics of Telegram to enhance user engagement and network growth through decentralized applications (DApps). Mine $TOR through your builded referral net using telegram channel. Earn free $TOR tokens by completing tasks, referring friends and participating in the Tonoreum game.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 TOR إلى AUD
A$--
|1 TOR إلى GBP
￡--
|1 TOR إلى EUR
€--
|1 TOR إلى USD
$--
|1 TOR إلى MYR
RM--
|1 TOR إلى TRY
₺--
|1 TOR إلى JPY
¥--
|1 TOR إلى RUB
₽--
|1 TOR إلى INR
₹--
|1 TOR إلى IDR
Rp--
|1 TOR إلى PHP
₱--
|1 TOR إلى EGP
￡E.--
|1 TOR إلى BRL
R$--
|1 TOR إلى CAD
C$--
|1 TOR إلى BDT
৳--
|1 TOR إلى NGN
₦--
|1 TOR إلى UAH
₴--
|1 TOR إلى VES
Bs--
|1 TOR إلى PKR
Rs--
|1 TOR إلى KZT
₸--
|1 TOR إلى THB
฿--
|1 TOR إلى TWD
NT$--
|1 TOR إلى CHF
Fr--
|1 TOR إلى HKD
HK$--
|1 TOR إلى MAD
.د.م--