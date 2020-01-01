توكنوميكس TONNEL Network (TONNEL) اكتشف الرؤى الرئيسية حول TONNEL Network (TONNEL)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات TONNEL Network (TONNEL) TONNEL Network is a service that is used to increase the level of anonymity of transactions with cryptocurrencies such as TON and $TONNEL, as well as any JETTON in the TON network. The basic principle of a crypto mixer is to make it impossible to track and link between the sender and recipient of funds. A set of smart contracts eliminates all possible risks. الموقع الرسمي: https://tonnel.network الوثيقة البيضاء: https://docs.tonnel.network/ اشتر TONNEL الآن!

توكنوميكس TONNEL Network (TONNEL) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار TONNEL Network (TONNEL)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 إجمالي العرض: $ 1,06M $ 1,06M $ 1,06M العرض المتداول: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 2,14M $ 2,14M $ 2,14M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 10,27 $ 10,27 $ 10,27 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0,321072 $ 0,321072 $ 0,321072 السعر الحالي: $ 2,01 $ 2,01 $ 2,01 معرفة المزيد عن سعر TONNEL Network (TONNEL)

توكنوميكس TONNEL Network (TONNEL): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس TONNEL Network (TONNEL) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن TONNEL التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن TONNEL التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس TONNEL، استكشف السعر المباشر لتوكن TONNEL!

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