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سعر TONNEL Network (TONNEL) المباشر لليوم هو USD 1.005 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر TONNEL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق TONNEL Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.48K - تغيير سعر TONNEL Network خلال اليوم هو +1.94% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر TONNEL Network (TONNEL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر TONNEL Network مقابل USD هو $ +0.01916269 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر TONNEL Network مقابل USD هو $ -0.0137582490 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر TONNEL Network مقابل USD هو $ -0.2719467690 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر TONNEL Network مقابل USD هو $ -0.1231560975076796 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.01916269 +1.94% 30 يوم $ -0.0137582490 -1.36% 60 يوم $ -0.2719467690 -27.05% 90 يوم $ -0.1231560975076796 -10.91%

تحليل سعر TONNEL Network (TONNEL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر TONNEL Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.976319$ 0.976319 $ 0.976319 24 ساعة مرتفع $ 1.028$ 1.028 $ 1.028 عالية طوال الوقت $ 10.27$ 10.27 $ 10.27 تغير السعر (1 ساعة) -1.36% تغير السعر (1يوم) +1.94% تغير السعر (7 أيام) -3.12%

معلومات سوق TONNEL Network (TONNEL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: