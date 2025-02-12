سعر TONNEL Network (TONNEL)
سعر TONNEL Network (TONNEL) المباشر لليوم هو USD 1.005. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر TONNEL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TONNEL Network الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.48K
- تغيير سعر TONNEL Network خلال اليوم هو +1.94%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر TONNEL Network مقابل USD هو $ +0.01916269 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TONNEL Network مقابل USD هو $ -0.0137582490 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TONNEL Network مقابل USD هو $ -0.2719467690 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TONNEL Network مقابل USD هو $ -0.1231560975076796 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.01916269
|+1.94%
|30 يوم
|$ -0.0137582490
|-1.36%
|60 يوم
|$ -0.2719467690
|-27.05%
|90 يوم
|$ -0.1231560975076796
|-10.91%
اكتشف أحدث تحليلات سعر TONNEL Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.36%
+1.94%
-3.12%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
TONNEL Network is a service that is used to increase the level of anonymity of transactions with cryptocurrencies such as TON and $TONNEL, as well as any JETTON in the TON network. The basic principle of a crypto mixer is to make it impossible to track and link between the sender and recipient of funds. A set of smart contracts eliminates all possible risks.
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