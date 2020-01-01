توكنوميكس Tonk Inu (TONK) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Tonk Inu (TONK)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Tonk Inu (TONK) $Tonk inu - The entire ecossystem on $TON. MEME > Utility 🎯Trading bot 🚨Scanner 🆕 New tokens deployed 🤖 @tonkanalyser_bot 🌍 https://tonk.bot الموقع الرسمي: https://tonk.bot/ اشتر TONK الآن!

توكنوميكس Tonk Inu (TONK) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Tonk Inu (TONK)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 31.28K $ 31.28K $ 31.28K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.076734 $ 0.076734 $ 0.076734 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00015979 $ 0.00015979 $ 0.00015979 السعر الحالي: $ 0.0003128 $ 0.0003128 $ 0.0003128 معرفة المزيد عن سعر Tonk Inu (TONK)

توكنوميكس Tonk Inu (TONK): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Tonk Inu (TONK) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن TONK التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن TONK التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس TONK، استكشف السعر المباشر لتوكن TONK!

توقعات سعر TONK هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه TONK؟ تجمع صفحة توقعات أسعار TONK الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر TONK الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!