سعر Tongue Cat (LUIS)
سعر Tongue Cat (LUIS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 27.35K. يتم تحديث سعر LUIS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Tongue Cat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Tongue Cat خلال اليوم هو +5.58%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Tongue Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Tongue Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Tongue Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Tongue Cat مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+5.58%
|30 يوم
|$ 0
|-36.68%
|60 يوم
|$ 0
|-59.90%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Tongue Cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.62%
+5.58%
+26.60%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Tongue Cat ($LUIS) is nothing but a cute cat in a skin care session with his tongue out.
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