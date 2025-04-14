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سعر Tongue Cat (LUIS) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 27.35K . يتم تحديث سعر LUIS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Tongue Cat الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Tongue Cat خلال اليوم هو +5.58% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Tongue Cat (LUIS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Tongue Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Tongue Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Tongue Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Tongue Cat مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +5.58% 30 يوم $ 0 -36.68% 60 يوم $ 0 -59.90% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Tongue Cat (LUIS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Tongue Cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.01992776$ 0.01992776 $ 0.01992776 تغير السعر (1 ساعة) -0.62% تغير السعر (1يوم) +5.58% تغير السعر (7 أيام) +26.60%

معلومات سوق Tongue Cat (LUIS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: