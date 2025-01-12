سعر TonGPU (TGPU)
سعر TonGPU (TGPU) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 27.13K. يتم تحديث سعر TGPU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TonGPU الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 103.78
- تغيير سعر TonGPU خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2.08B
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خلال اليوم، كان سعر TonGPU مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TonGPU مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TonGPU مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TonGPU مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|+6.13%
|60 يوم
|$ 0
|+14.36%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر TonGPU: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+54.71%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Utilize the idle GPU/CPU computational resources of users of AI training by joining the TonGPU layer one
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