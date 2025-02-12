سعر Tong (TONG)
سعر Tong (TONG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر TONG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Tong الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 88.37
- تغيير سعر Tong خلال اليوم هو -2.41%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Tong مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Tong مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Tong مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Tong مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.41%
|30 يوم
|$ 0
|-35.26%
|60 يوم
|$ 0
|-45.80%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Tong: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.07%
-2.41%
+0.95%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
TONG is a simple Memecoin, which means “pain” in mysterious oriental country language. BOTH WATCHING THE BTC GET HIGHER AND HIGHER, AND THE FRIENDS AROUND US BECOMING RICHER AND RICHER, WHILE WE CAN ONLY WATCH AND WATCH, THIS IS VERY TONG! $TONG Memecoin the first meme project launched by TonUPx. TonUPx will empower innovative projects on TON to thrive. This strategy and TonUPx are essential parts of TonUP’s long-term development roadmap. TonUP only provides a platform for issuing projects and technical solutions.
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