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سعر Tonex (TNX) المباشر لليوم هو USD 0.00339102 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر TNX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Tonex الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 87.41 - تغيير سعر Tonex خلال اليوم هو -1.32% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Tonex (TNX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Tonex مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Tonex مقابل USD هو $ -0.0014303603 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Tonex مقابل USD هو $ -0.0028816538 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Tonex مقابل USD هو $ -0.010150411910021343 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.32% 30 يوم $ -0.0014303603 -42.18% 60 يوم $ -0.0028816538 -84.97% 90 يوم $ -0.010150411910021343 -74.95%

تحليل سعر Tonex (TNX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Tonex: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00337581$ 0.00337581 $ 0.00337581 24 ساعة مرتفع $ 0.00351339$ 0.00351339 $ 0.00351339 عالية طوال الوقت $ 0.177628$ 0.177628 $ 0.177628 تغير السعر (1 ساعة) +0.07% تغير السعر (1يوم) -1.32% تغير السعر (7 أيام) -6.53%

معلومات سوق Tonex (TNX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: