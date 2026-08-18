سعر TON xStock اليوم

السعر المباشر لمشروع TON xStock (TONXX) اليوم هو $ 2.89، مع تغير بنسبة 5.09% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TONXX الحالي إلى USD هو $ 2.89 لكل TONXX.

يحتل TON xStock حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 503,856، مع عرض متداول قدره 174.21K TONXX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TONXX بين $ 2.75 (أدنى) و$ 2.89 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 4.89، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 1.5.

على المدى القصير، تحرك TONXX بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-5.22% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.13K.

معلومات سوق TON xStock (TONXX)

القيمة السوقية $ 503.86K$ 503.86K $ 503.86K الحجم (24 ساعة) $ 1.13K$ 1.13K $ 1.13K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 97.11M$ 97.11M $ 97.11M إمداد دورة التداول 174.21K 174.21K 174.21K إجمالي العرض 33,577,373.37918591 33,577,373.37918591 33,577,373.37918591

القيمة السوقية الحالية لـ TON xStock هي $ 503.86K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.13K. العرض المتداول لـ TONXX يبلغ 174.21K، مع إجمالي عرض 33577373.37918591. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 97.11M.