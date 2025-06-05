سعر Ton Tycoon (TTC)
سعر Ton Tycoon (TTC) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 15.58K. يتم تحديث سعر TTC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ton Tycoon الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Ton Tycoon خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.90T
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خلال اليوم، كان سعر Ton Tycoon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ton Tycoon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ton Tycoon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ton Tycoon مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-74.99%
|60 يوم
|$ 0
|-86.44%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ton Tycoon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
TON Tycoon is a blockchain-based interactive game where players build virtual business empires and earn rewards. By integrating the TON blockchain, players can monetize their gaming achievements and earn real rewards (our token in the future). The game promotes engagement through competitive gameplay and incentivizes spending via paid features, enhancing player retention. With seamless integration into Telegram and a user-friendly TON Wallet UX, TON Tycoon is accessible to both crypto enthusiasts and casual gamers, making it an ideal entry point into the TON ecosystem.
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