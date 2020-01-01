توكنوميكس TON Tiger (TIGER) اكتشف الرؤى الرئيسية حول TON Tiger (TIGER)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات TON Tiger (TIGER) TON Tiger is the token from the legendary Pixel God, created specifically for the P2E game Claimy. Who is Pixel God? He is a true veteran of the TON NFT space, emerging at the dawn of the era of non-fungible tokens. His first collection, TON Sharks, became an emblem of success and community influence. The Sharks gained user recognition and made it to TON Diamonds, solidifying their status as a legendary and sought-after collection. What is Claimy? It's an engaging P2E game built on the TON blockchain and integrated into Telegram via Telegram Mini Apps. It brings together all of Pixel God's iconic collections, including TON Sharks, Funny Snails, and VIP Viking Club, as well as the $TIGER token. $TIGER is the in-game currency in Claimy, unlocking new opportunities for you. Use $TIGER to buy boosts and accelerate your progress, maximizing your gaming experience. الموقع الرسمي: https://tontiger.io/ اشتر TIGER الآن!

توكنوميكس TON Tiger (TIGER) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار TON Tiger (TIGER)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 153.80K $ 153.80K $ 153.80K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر TON Tiger (TIGER)

توكنوميكس TON Tiger (TIGER): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس TON Tiger (TIGER) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن TIGER التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن TIGER التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس TIGER، استكشف السعر المباشر لتوكن TIGER!

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