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سعر TON Tiger (TIGER) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر TIGER مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق TON Tiger الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 49.97 - تغيير سعر TON Tiger خلال اليوم هو -3.13% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر TON Tiger (TIGER) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر TON Tiger مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر TON Tiger مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر TON Tiger مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر TON Tiger مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.13% 30 يوم $ 0 -39.83% 60 يوم $ 0 -51.25% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر TON Tiger (TIGER)

اكتشف أحدث تحليلات سعر TON Tiger: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.09% تغير السعر (1يوم) -3.13% تغير السعر (7 أيام) +0.32%

معلومات سوق TON Tiger (TIGER)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: