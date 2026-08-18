سعر TON SHIBA اليوم

السعر المباشر لمشروع TON SHIBA (TSHIB) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.98% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TSHIB الحالي إلى USD هو $ 0 لكل TSHIB.

يحتل TON SHIBA حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 10,521.66، مع عرض متداول قدره 1000.00M TSHIB. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TSHIB بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك TSHIB بمقدار -2.42% خلال الساعة الماضية و-9.97% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق TON SHIBA (TSHIB)

القيمة السوقية $ 10.52K$ 10.52K $ 10.52K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 10.52K$ 10.52K $ 10.52K إمداد دورة التداول 1000.00M 1000.00M 1000.00M إجمالي العرض 999,999,999.0 999,999,999.0 999,999,999.0

القيمة السوقية الحالية لـ TON SHIBA هي $ 10.52K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ TSHIB يبلغ 1000.00M، مع إجمالي عرض 999999999.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 10.52K.